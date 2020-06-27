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سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات بلغ 159.. والمتعافون 20363

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
12:33 PM

سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات بلغ 159.. والمتعافون 20363

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

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