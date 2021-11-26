"الفيحاء" يقتنص نقطة ثمينة من التعاون في الأنفاس الأخيرة

خطف فريق الفيحاء تعادلاً ثميناً في الأنفاس الأخيرة من مواجهته مع التعاون بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لهدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف الفيحاء نقطة إلى رصيده الذي أصبح 18 نقطة بالمركز الخامس، ورفع التعاون لرصيده إلى 11 نقطة بالمركز الرابع عشر.

لم يتمكّن الفريقان طوال مجريات الشوط الأول من ترجمة الفرصة السانحة لأهداف؛ في ظل الرقابة الدفاعية المفروضة على مفاتيح اللعب لدى الجانبين، أو نتيجة تسرع اللاعبين أمام المرمى أو لتألق الحارسين، لينتهي على وقع التعادل السلبي دون أهداف.

وقبل غروب شمس المباراة بـ9 دقائق نجح اللاعب البرازيلي الأصل مولدوفي الجنسية لوفانور هنريكي من تسجيل هدف التقدم لفريق التعاون بتصويبه جميلة من على مشارف منطقة الجزاء.

لكن المدافع سامي الخيبري رفض أن يخرج فريقه خاسراً، حينما سجّل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع برأسية جميلة، بعد أن تابع عرضية سلطان مندش في شباك الحارس كاسيو أنجوس.