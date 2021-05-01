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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر المؤثرين على تبني الفرص التبرعية عبر المنصات الرسمية

عبّر عن فخره بنجاح المنصات المبنيّ على المصداقية والموثوقية

عبّر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن فخره بما تُحققه منصات التبرعات الرسمية؛ من نجاح مبني على المصداقية والموثوقية.

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير للمؤثرين والمؤثرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجميع المشاركين من أصحاب الجهود النبيلة والرسالة السامية، في تبنيهم للحالات والفرص التبرعية.. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتهم.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر المؤثرين على تبني الفرص التبرعية عبر المنصات الرسمية
سبق

عبّر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن فخره بما تُحققه منصات التبرعات الرسمية؛ من نجاح مبني على المصداقية والموثوقية.

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير للمؤثرين والمؤثرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجميع المشاركين من أصحاب الجهود النبيلة والرسالة السامية، في تبنيهم للحالات والفرص التبرعية.. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتهم.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
08:21 PM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:20 AM

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر المؤثرين على تبني الفرص التبرعية عبر المنصات الرسمية

عبّر عن فخره بنجاح المنصات المبنيّ على المصداقية والموثوقية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,046

عبّر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن فخره بما تُحققه منصات التبرعات الرسمية؛ من نجاح مبني على المصداقية والموثوقية.

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير للمؤثرين والمؤثرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجميع المشاركين من أصحاب الجهود النبيلة والرسالة السامية، في تبنيهم للحالات والفرص التبرعية.. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتهم.

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