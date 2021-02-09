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هيئة الاتصالات: امتداد نشر خدمات الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة

شركة "زين" تتصدر قائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، ووصولها إلى سبع مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "زين" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية STC بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الرابع من العام 2020، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 315.55 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي شركة زين بمتوسط سرعة 338.12، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 220.86 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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هيئة الاتصالات: امتداد نشر خدمات الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، ووصولها إلى سبع مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "زين" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية STC بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الرابع من العام 2020، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 315.55 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي شركة زين بمتوسط سرعة 338.12، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 220.86 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:46 PM

هيئة الاتصالات: امتداد نشر خدمات الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة

شركة "زين" تتصدر قائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، ووصولها إلى سبع مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "زين" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية STC بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الرابع من العام 2020، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 315.55 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي شركة زين بمتوسط سرعة 338.12، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 220.86 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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