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"الشمري".. أول مسؤولة بجامعة حائل تُدير عمادة خدماتها للطلاب والطالبات

قرار من وزير التعليم صدر بتعيينها لمباشرة مهام شؤون المكتبات ولمدة عامين

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا يقضي بتعيين الدكتورة ذهب نايف مظهور الشمري، عميدة لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل، ولمدة سنتين.

وتعتبر "الشمري" أول عميدة بالجامعة منذ تأسيسها، كما تُعتبر أول مسؤولة بالجامعة تدير عمادة تقدم خدماتها للطلاب والطالبات؛ إذ اقتصرت الجامعة سابقًا على تكليف وكيلة لكل عميد كلية أو عمادة.

يُذكر أن "الشمري" من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة بالجامعة؛ فقد شغلت وكيلة كلية التربية، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب -شطر الطالبات- بالجامعة.

جامعة حائل حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشمري".. أول مسؤولة بجامعة حائل تُدير عمادة خدماتها للطلاب والطالبات
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا يقضي بتعيين الدكتورة ذهب نايف مظهور الشمري، عميدة لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل، ولمدة سنتين.

وتعتبر "الشمري" أول عميدة بالجامعة منذ تأسيسها، كما تُعتبر أول مسؤولة بالجامعة تدير عمادة تقدم خدماتها للطلاب والطالبات؛ إذ اقتصرت الجامعة سابقًا على تكليف وكيلة لكل عميد كلية أو عمادة.

يُذكر أن "الشمري" من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة بالجامعة؛ فقد شغلت وكيلة كلية التربية، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب -شطر الطالبات- بالجامعة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:22 AM

"الشمري".. أول مسؤولة بجامعة حائل تُدير عمادة خدماتها للطلاب والطالبات

قرار من وزير التعليم صدر بتعيينها لمباشرة مهام شؤون المكتبات ولمدة عامين

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خالد السليمي - حائل
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3,149

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا يقضي بتعيين الدكتورة ذهب نايف مظهور الشمري، عميدة لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل، ولمدة سنتين.

وتعتبر "الشمري" أول عميدة بالجامعة منذ تأسيسها، كما تُعتبر أول مسؤولة بالجامعة تدير عمادة تقدم خدماتها للطلاب والطالبات؛ إذ اقتصرت الجامعة سابقًا على تكليف وكيلة لكل عميد كلية أو عمادة.

يُذكر أن "الشمري" من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة بالجامعة؛ فقد شغلت وكيلة كلية التربية، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب -شطر الطالبات- بالجامعة.

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