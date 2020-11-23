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بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

البداية بلاغ من مواطن.. الجناة أقروا بارتكاب 32 قضية وإجمالي سرقاتهم 357 ألف ريال

كشفت وزارة الداخلية في مقطع فيديو، نشرته اليوم، عن ضبطية أمنية تمت في السادسة صباحاً بالرياض، حيث كانت البداية ورود بلاغ من مواطن يفيد بتعرض محله التجاري للسرقة، واستمر المجرمون في اقتحام المحل التجاري المغلق.

وقالت الوزارة: حددت الجهات الأمنية موقع البلاغ وتم تطويقه، وتبين أن الجريمة تشابه جرائم مماثلة وردت بلاغات عنها خلال الأيام الماضية.

وأضافت: تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم، وبدأ رجال الأمن في متابعة الجناة، الذين تبين أنهم يستعملون سيارة مسروقة في عملياتهم لإبعاد الشبهات عنهم.

وأردفت "الداخلية": ما لبثوا حتى ألقي القبض عليهم، وكانت بحوزتهم أدوات الاقتحام والمضبوطات، وأقروا بارتكاب 32 قضية، وبلغ إجمالي قيمة المسروقات 357.280 ريالاً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎
سبق

كشفت وزارة الداخلية في مقطع فيديو، نشرته اليوم، عن ضبطية أمنية تمت في السادسة صباحاً بالرياض، حيث كانت البداية ورود بلاغ من مواطن يفيد بتعرض محله التجاري للسرقة، واستمر المجرمون في اقتحام المحل التجاري المغلق.

وقالت الوزارة: حددت الجهات الأمنية موقع البلاغ وتم تطويقه، وتبين أن الجريمة تشابه جرائم مماثلة وردت بلاغات عنها خلال الأيام الماضية.

وأضافت: تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم، وبدأ رجال الأمن في متابعة الجناة، الذين تبين أنهم يستعملون سيارة مسروقة في عملياتهم لإبعاد الشبهات عنهم.

وأردفت "الداخلية": ما لبثوا حتى ألقي القبض عليهم، وكانت بحوزتهم أدوات الاقتحام والمضبوطات، وأقروا بارتكاب 32 قضية، وبلغ إجمالي قيمة المسروقات 357.280 ريالاً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
02:11 PM

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

البداية بلاغ من مواطن.. الجناة أقروا بارتكاب 32 قضية وإجمالي سرقاتهم 357 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
17,755

كشفت وزارة الداخلية في مقطع فيديو، نشرته اليوم، عن ضبطية أمنية تمت في السادسة صباحاً بالرياض، حيث كانت البداية ورود بلاغ من مواطن يفيد بتعرض محله التجاري للسرقة، واستمر المجرمون في اقتحام المحل التجاري المغلق.

وقالت الوزارة: حددت الجهات الأمنية موقع البلاغ وتم تطويقه، وتبين أن الجريمة تشابه جرائم مماثلة وردت بلاغات عنها خلال الأيام الماضية.

وأضافت: تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم، وبدأ رجال الأمن في متابعة الجناة، الذين تبين أنهم يستعملون سيارة مسروقة في عملياتهم لإبعاد الشبهات عنهم.

وأردفت "الداخلية": ما لبثوا حتى ألقي القبض عليهم، وكانت بحوزتهم أدوات الاقتحام والمضبوطات، وأقروا بارتكاب 32 قضية، وبلغ إجمالي قيمة المسروقات 357.280 ريالاً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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