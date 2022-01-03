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"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

3 مدن سعودية تسجّل أرقاماً قياسية.. 1151 إصابة بـ"كورونا"

الرياض تتصدّر بـ 437 حالة ثم مكة بـ 374 وبعدها جدة بـ 340

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 1151 حالة إصابة جديدة، وهي "الرياض وجدة ومكة المكرّمة".

وسجّلت الرياض 437 إصابة جديدة مقابل 128 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرّمة بـ 374 إصابة جديدة مقابل 56 حالة تعافٍ، ثم جدة بـ 340 إصابة جديدة مقابل 63 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات من أصل 1746 إصابة جديدة سجّلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.

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3 مدن سعودية تسجّل أرقاماً قياسية.. 1151 إصابة بـ"كورونا"
سبق

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 1151 حالة إصابة جديدة، وهي "الرياض وجدة ومكة المكرّمة".

وسجّلت الرياض 437 إصابة جديدة مقابل 128 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرّمة بـ 374 إصابة جديدة مقابل 56 حالة تعافٍ، ثم جدة بـ 340 إصابة جديدة مقابل 63 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات من أصل 1746 إصابة جديدة سجّلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:17 PM

3 مدن سعودية تسجّل أرقاماً قياسية.. 1151 إصابة بـ"كورونا"

الرياض تتصدّر بـ 437 حالة ثم مكة بـ 374 وبعدها جدة بـ 340

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
15,474

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 1151 حالة إصابة جديدة، وهي "الرياض وجدة ومكة المكرّمة".

وسجّلت الرياض 437 إصابة جديدة مقابل 128 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرّمة بـ 374 إصابة جديدة مقابل 56 حالة تعافٍ، ثم جدة بـ 340 إصابة جديدة مقابل 63 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات من أصل 1746 إصابة جديدة سجّلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

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