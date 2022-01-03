3 مدن سعودية تسجّل أرقاماً قياسية.. 1151 إصابة بـ"كورونا"

الرياض تتصدّر بـ 437 حالة ثم مكة بـ 374 وبعدها جدة بـ 340

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقاماً قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 1151 حالة إصابة جديدة، وهي "الرياض وجدة ومكة المكرّمة".

وسجّلت الرياض 437 إصابة جديدة مقابل 128 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرّمة بـ 374 إصابة جديدة مقابل 56 حالة تعافٍ، ثم جدة بـ 340 إصابة جديدة مقابل 63 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات من أصل 1746 إصابة جديدة سجّلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.