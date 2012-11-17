الصين يقدم هدية ثمينة للأخضر السعودي.. بالتعادل مع أستراليا

فرض منتخب الصين التعادل أمام نظيره أستراليا 1-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 38 لكن وو لي أدرك التعادل للصين من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وضمن ذات المجموعة أيضاً، فازت السعودية يوم الثلاثاء على فيتنام 1-0 على ملعب ماي دينه في هانوي .