النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين يقدم هدية ثمينة للأخضر السعودي.. بالتعادل مع أستراليا

فرض منتخب الصين التعادل أمام نظيره أستراليا 1-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 38 لكن وو لي أدرك التعادل للصين من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وضمن ذات المجموعة أيضاً، فازت السعودية يوم الثلاثاء على فيتنام 1-0 على ملعب ماي دينه في هانوي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الصين يقدم هدية ثمينة للأخضر السعودي.. بالتعادل مع أستراليا
سبق

فرض منتخب الصين التعادل أمام نظيره أستراليا 1-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 38 لكن وو لي أدرك التعادل للصين من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وضمن ذات المجموعة أيضاً، فازت السعودية يوم الثلاثاء على فيتنام 1-0 على ملعب ماي دينه في هانوي .

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:34 PM

الصين يقدم هدية ثمينة للأخضر السعودي.. بالتعادل مع أستراليا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,206

فرض منتخب الصين التعادل أمام نظيره أستراليا 1-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 38 لكن وو لي أدرك التعادل للصين من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وضمن ذات المجموعة أيضاً، فازت السعودية يوم الثلاثاء على فيتنام 1-0 على ملعب ماي دينه في هانوي .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة