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النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات

وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من تعمّد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظامًا؛ قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قد تصل أيضاً لـ(500) ألف ريال.

وأوضحت "النيابة" أن متعمّد نقل فيروس كورونا للآخرين يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى (5) خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال.

كما تتضمّن العقوبات: إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيّاً، وكذلك مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

وأضافت أن عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات
سبق

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من تعمّد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظامًا؛ قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قد تصل أيضاً لـ(500) ألف ريال.

وأوضحت "النيابة" أن متعمّد نقل فيروس كورونا للآخرين يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى (5) خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال.

كما تتضمّن العقوبات: إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيّاً، وكذلك مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

وأضافت أن عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
10:05 PM

النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات

وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال

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فهد الغبيوي - الرياض
0
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أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من تعمّد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظامًا؛ قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قد تصل أيضاً لـ(500) ألف ريال.

وأوضحت "النيابة" أن متعمّد نقل فيروس كورونا للآخرين يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى (5) خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال.

كما تتضمّن العقوبات: إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيّاً، وكذلك مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

وأضافت أن عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

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