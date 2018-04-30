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أمير الباحة: لقاء ولي العهد يؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا

رفع التهاني للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030 ونجاح كل أهدافها

نوّه الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بما جاء في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ والذي طرح خلاله أهم المنجزات بعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا سموه أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة، لنرى جميعًا تحقيق إستراتيجيتها المحترفة بكل دقة من أجل دفع وطننا إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتنمية، ولتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا.

ورفع الأمير الدكتور حسام بن سعود أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 ونجاح كل الأهداف التي تضمن بإذن الله رقي حضارتنا وازدهار مستقبلنا.

وأشاد بالشفافية العالية التي حملها هذا اللقاء التلفزيوني الذي وضح مستقبلنا بالأرقام والمؤشرات ورسّخ ثقتنا بما حملته الرؤية من أفكار ومبادرات وخطط طموحة كان لها الفضل بعد الله في تجنيب المملكة آثارًا اقتصاديةً سيئة كانت ستتعرض لها في ظل ظروف جائحة كورونا، وما نتج عنها من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية وركود في الاقتصاد العالمي، واستطاعت أن تسخّر جميع القوى لإيجاد وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستقبل واعد بمشيئة الله تعالى.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: لقاء ولي العهد يؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا
سبق

نوّه الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بما جاء في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ والذي طرح خلاله أهم المنجزات بعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا سموه أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة، لنرى جميعًا تحقيق إستراتيجيتها المحترفة بكل دقة من أجل دفع وطننا إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتنمية، ولتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا.

ورفع الأمير الدكتور حسام بن سعود أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 ونجاح كل الأهداف التي تضمن بإذن الله رقي حضارتنا وازدهار مستقبلنا.

وأشاد بالشفافية العالية التي حملها هذا اللقاء التلفزيوني الذي وضح مستقبلنا بالأرقام والمؤشرات ورسّخ ثقتنا بما حملته الرؤية من أفكار ومبادرات وخطط طموحة كان لها الفضل بعد الله في تجنيب المملكة آثارًا اقتصاديةً سيئة كانت ستتعرض لها في ظل ظروف جائحة كورونا، وما نتج عنها من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية وركود في الاقتصاد العالمي، واستطاعت أن تسخّر جميع القوى لإيجاد وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستقبل واعد بمشيئة الله تعالى.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:23 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:48 PM

أمير الباحة: لقاء ولي العهد يؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا

رفع التهاني للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030 ونجاح كل أهدافها

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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نوّه الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بما جاء في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ والذي طرح خلاله أهم المنجزات بعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا سموه أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة، لنرى جميعًا تحقيق إستراتيجيتها المحترفة بكل دقة من أجل دفع وطننا إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتنمية، ولتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا.

ورفع الأمير الدكتور حسام بن سعود أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 ونجاح كل الأهداف التي تضمن بإذن الله رقي حضارتنا وازدهار مستقبلنا.

وأشاد بالشفافية العالية التي حملها هذا اللقاء التلفزيوني الذي وضح مستقبلنا بالأرقام والمؤشرات ورسّخ ثقتنا بما حملته الرؤية من أفكار ومبادرات وخطط طموحة كان لها الفضل بعد الله في تجنيب المملكة آثارًا اقتصاديةً سيئة كانت ستتعرض لها في ظل ظروف جائحة كورونا، وما نتج عنها من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية وركود في الاقتصاد العالمي، واستطاعت أن تسخّر جميع القوى لإيجاد وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستقبل واعد بمشيئة الله تعالى.

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