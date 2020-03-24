النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشكيل لجنة للإشراف على المحاجر الصحية ببيشة

تستهدف توفير المستلزمات التشغيلية للفرق الطبية

أصدر مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرارًا يقضي باعتماد تشكيل لجنة الإشراف على المحاجر الصحية برئاسة مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وعضوية إدارات التمريض، والطب الوقائي، والإمداد، وإدارة التغذية.

وتهدف أعمال اللجنة إلى الإشراف على جميع المحاجر الصحية بصحة بيشة، والإشراف على تجهيز وتوفير المستلزمات التشغيلية للمحاجر الصحية، ومتابعة الفرق الطبية بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنية بصحة بيشة حيال أي متطلبات أو دعم، وأيضًا الرفع بتقارير يومية لمركز القيادة والتحكم.

يُشار إلى أنه تم تجهيز مواقع للعزل الصحي ببيشة في كل من المعسكر الكشفي، وبيت الطالب وفندق المرفا، وكذلك فندق الراحة أفينيو بسبت العلايا، وجميع المواقع تم تجهيزها بالكامل بما يتناسب مع الحجر الصحي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تشكيل لجنة للإشراف على المحاجر الصحية ببيشة
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرارًا يقضي باعتماد تشكيل لجنة الإشراف على المحاجر الصحية برئاسة مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وعضوية إدارات التمريض، والطب الوقائي، والإمداد، وإدارة التغذية.

وتهدف أعمال اللجنة إلى الإشراف على جميع المحاجر الصحية بصحة بيشة، والإشراف على تجهيز وتوفير المستلزمات التشغيلية للمحاجر الصحية، ومتابعة الفرق الطبية بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنية بصحة بيشة حيال أي متطلبات أو دعم، وأيضًا الرفع بتقارير يومية لمركز القيادة والتحكم.

يُشار إلى أنه تم تجهيز مواقع للعزل الصحي ببيشة في كل من المعسكر الكشفي، وبيت الطالب وفندق المرفا، وكذلك فندق الراحة أفينيو بسبت العلايا، وجميع المواقع تم تجهيزها بالكامل بما يتناسب مع الحجر الصحي.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:08 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:22 AM

تشكيل لجنة للإشراف على المحاجر الصحية ببيشة

تستهدف توفير المستلزمات التشغيلية للفرق الطبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
903

أصدر مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرارًا يقضي باعتماد تشكيل لجنة الإشراف على المحاجر الصحية برئاسة مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وعضوية إدارات التمريض، والطب الوقائي، والإمداد، وإدارة التغذية.

وتهدف أعمال اللجنة إلى الإشراف على جميع المحاجر الصحية بصحة بيشة، والإشراف على تجهيز وتوفير المستلزمات التشغيلية للمحاجر الصحية، ومتابعة الفرق الطبية بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنية بصحة بيشة حيال أي متطلبات أو دعم، وأيضًا الرفع بتقارير يومية لمركز القيادة والتحكم.

يُشار إلى أنه تم تجهيز مواقع للعزل الصحي ببيشة في كل من المعسكر الكشفي، وبيت الطالب وفندق المرفا، وكذلك فندق الراحة أفينيو بسبت العلايا، وجميع المواقع تم تجهيزها بالكامل بما يتناسب مع الحجر الصحي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,059
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,600

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة