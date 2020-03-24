تشكيل لجنة للإشراف على المحاجر الصحية ببيشة

تستهدف توفير المستلزمات التشغيلية للفرق الطبية

أصدر مدير الشؤون الصحية بصحة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرارًا يقضي باعتماد تشكيل لجنة الإشراف على المحاجر الصحية برئاسة مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وعضوية إدارات التمريض، والطب الوقائي، والإمداد، وإدارة التغذية.

وتهدف أعمال اللجنة إلى الإشراف على جميع المحاجر الصحية بصحة بيشة، والإشراف على تجهيز وتوفير المستلزمات التشغيلية للمحاجر الصحية، ومتابعة الفرق الطبية بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنية بصحة بيشة حيال أي متطلبات أو دعم، وأيضًا الرفع بتقارير يومية لمركز القيادة والتحكم.

يُشار إلى أنه تم تجهيز مواقع للعزل الصحي ببيشة في كل من المعسكر الكشفي، وبيت الطالب وفندق المرفا، وكذلك فندق الراحة أفينيو بسبت العلايا، وجميع المواقع تم تجهيزها بالكامل بما يتناسب مع الحجر الصحي.