أمانة الجوف وبلدياتها ترصد 42 مخالفة لتدابير كورونا في أسبوع

خلال أكثر من 2310 جولات رقابية

رصدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع، 42 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية.



وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2310 جولات ميدانية على المنشآت التجارية، إلى جانب 65 جولة مشتركة مع الجهات المعنية (التجارة - الداخلية - هيئة الغذاء والدواء).



وأشار التقرير إلى تطهير وتعقيم 18140 من المعدات والآليات والحاويات، و1510 مواقع، كما تم رفع 9055 طناً من النفايات، و23211 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض من خلال 1449 كادراً بشرياً و305 آليات ومعدات.



كما تمت مصادرة 210 كجم من المنتجات والأغذية، فيما تم بث 7 رسائل توعوية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.



من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، على تكثيف حملات الرقابة الميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق العقوبات على المخالفين دون تهاون، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.