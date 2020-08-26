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بتدشين أول دار للسينما.. مكتسبات برنامج جودة الحياة تزين الجبيل

المحافظة تشهد نمواً متسارعاً في الخيارات الترفيهية

دشن رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، اليوم، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع الجبيل مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها

وأوضح الدويش أن افتتاح السينما في الجبيل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمكتسبات جودة الحياة التي أقرتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، سعياً في تحسين نمط حياة الفرد على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الترفيهي، مؤكداً أن الجبيل تشهد نمواً متسارعاً في الخيارات الترفيهية، مما يخلق المزيد من النمو في الفرص الترفيهية والسياحية.

من جانبه بين مدير مجمع الجبيل المول بندر العبدلي حرصهم على تفعيل المتطلبات الترفيهية ومنها السينما، التي أظهرت اهتمام وحرص المجتمع، وأبرزت الشغف الكبير لدى الجميع من مواطنين ومقيمين على أهمية وجود السينما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتدشين أول دار للسينما.. مكتسبات برنامج جودة الحياة تزين الجبيل
سبق

دشن رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، اليوم، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع الجبيل مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها

وأوضح الدويش أن افتتاح السينما في الجبيل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمكتسبات جودة الحياة التي أقرتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، سعياً في تحسين نمط حياة الفرد على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الترفيهي، مؤكداً أن الجبيل تشهد نمواً متسارعاً في الخيارات الترفيهية، مما يخلق المزيد من النمو في الفرص الترفيهية والسياحية.

من جانبه بين مدير مجمع الجبيل المول بندر العبدلي حرصهم على تفعيل المتطلبات الترفيهية ومنها السينما، التي أظهرت اهتمام وحرص المجتمع، وأبرزت الشغف الكبير لدى الجميع من مواطنين ومقيمين على أهمية وجود السينما.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:05 PM

بتدشين أول دار للسينما.. مكتسبات برنامج جودة الحياة تزين الجبيل

المحافظة تشهد نمواً متسارعاً في الخيارات الترفيهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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دشن رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، اليوم، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع الجبيل مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها

وأوضح الدويش أن افتتاح السينما في الجبيل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمكتسبات جودة الحياة التي أقرتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، سعياً في تحسين نمط حياة الفرد على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الترفيهي، مؤكداً أن الجبيل تشهد نمواً متسارعاً في الخيارات الترفيهية، مما يخلق المزيد من النمو في الفرص الترفيهية والسياحية.

من جانبه بين مدير مجمع الجبيل المول بندر العبدلي حرصهم على تفعيل المتطلبات الترفيهية ومنها السينما، التي أظهرت اهتمام وحرص المجتمع، وأبرزت الشغف الكبير لدى الجميع من مواطنين ومقيمين على أهمية وجود السينما.

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