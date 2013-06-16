تدريب بـ"تقنية تبوك" يبتر إبهام طالب.. ووالده يتهم الكلية بالمماطلة والأخيرة ترد

طالب بتعويض منذ 7 أشهر ويأمل الإنجاز.. والكلية لـ"سبق": معاملته تستغرق وقتاً

لم يشفع مضي أكثر من 7 أشهر على إصابة طالب يبلغ من العمر 18 عاماً في تقنية تبوك بترت على إثرها إبهام يده أثناء حصة تدريبية، واضطر معها لترك الدراسة بإنهاء شكواه، حيث اكتفت الكلية -بحسب والد الطالب- بإغلاق الفصل التدريبي الذي لم يكن على قدر عالٍ من الاستعداد لبدء الدراسة فيه أصلاً، وإطلاق وعود التعويض التي لم ترَ النور حتى الآن، لافتاً إلى أن الكلية ماطلت في استكمال الإجراءات ولم تعطِ الأمر أهمية قصوى مقارنة بالمدة الطويلة من وقت الإصابة وحتى اليوم.

وقال والد الطالب عمر العنزي لـ"سبق": "الكلية تجاهلت قضية ابني ولم تولِها الاهتمام؛ إذ لا تزال القضية معلقة منذ إصابته بشهر ربيع الآخر، حيث حاولت عدة مرات استكمال الأوراق إلا أنني خرجت من هذا الأمر بوعود كثيرة لم ترَ النور حتى الآن، إلى أن وُلد لدي يقين بأن الكلية تماطل في إنجاز المعاملة".

وأضاف: "طُلب مني إصدار تقرير وبالفعل استخرجت التقرير ثم طلب مني اعتماد التقرير وإثبات نسبة العجز، وكل هذه الطلبات تحتاج إلى أن تقوم الكلية من تلقاء نفسها بالمخاطبة والمتابعة وإنهاء الأمر، ولكن الواقع أنني أقوم بالتواصل والمتابعة معهم ؛ ورغم هذا لم تستكمل المعاملة".

وتابع: "أنا مصاب بالسرطان وأتلقى علاجاَ كيماوياً، ولم تعد لي القدرة بالمتابعة كالسابق، وأنني أطلب من المسؤول في مقر الكلية الرئيسي الإيعاز بإنهاء معاملتي فمن غير المعقول أن تستغرق كل هذا الوقت".

وبحسب التقرير الطبي، الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، فإن النتيجة أظهرت وجود قطع في العصب الإصبعي الأصلي وقطع في جميع الأوتار الباسطة السطحية والعميقة لجميع الأصابع وقطع في العضل المثنية الطويلة والعضلة الباسطة القصيرة في أصبع الإبهام في اليد وقطع في الأوتار الباسطة في أصبع السبابة والإصبع الأوسط باليد.

من جهتها، أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بتبوك رداً على استفسار "سبق" أن المعاملة تحت الإجراء ولكن بسبب وجود متطلبات عديدة تقع خارج نطاق الكلية، فإن المعاملة قد تستغرق بعض الوقت، ونذكر لكم بعضاً من هذه المتطلبات والمقرة من قبل وزارة المالية، حيث إنها الجهة المخولة بالصرف في مثل هذه الحالات (مرفق توجيه الوزارة بالتأكيد على إرفاق جميع المتطلبات تفاديا ًلرفض المعاملة تقرير الدفاع المدني أو الجهة الأمنية المباشرة للحالة موقعا من قبل معدي التقرير ومصادقاً عليه من مدير الجهة بالمنطقة موضحا فيه تاريخ و وقت وقوع الحادثة (يستغرق وقت للمخاطبة بين الكلية والجهة المصدرة للتقرير حيث تم نقل المصاب على وجه السرعة للمستشفى وقبل حضور أي جهة أمنية لذلك الحصول على التقرير يحتاج الى مخاطبات مع الجهات الأمنية). "تم الحصول على التقرير".

وأضافت إدارة العلاقات العامة بتقنية تبوك: "تقرير معتمد من المستشفى المستقبل والمعالج للحالة (تم استقباله في مستشفى واستكمال علاجه في مستشفى آخر لذلك يجب مخاطبتهم جميعاً للحصول على التقارير المطلوبة). "تم الحصول على التقرير"، وتقرير من الكلية يفيد بوقوع الحادث على المتدرب "تم إعداد التقرير"، بالإضافة إلى متطلبات أخرى تم تجهيزها والرفع بطلب التعويض للمتدرب، ولكن أعيدت المعاملة إلى الكلية لتحديد مدى إصابة وعجز المتدرب، حيث قامت الكلية بإرسال خطاب للمستشفى العسكري وتم الرد بأن المستشفى غير مختص في تحديد مدى الإصابة، ومن ثم قامت الكلية بتوجيه الخطاب للطب الشرعي، والآن نحن في انتظار الرد منهم ليتسنى لنا إكمال الإجراءات.