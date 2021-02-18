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أمريكا.. العاصفة الثلجية تودي بحياة 32 شخصًا وتترك الملايين دون كهرباء

الأرصاد تحذّر من موجة برد غير مسبوقة مصحوبة برياح قطبية وانخفاض في الحرارة

أودت العاصفة الثلجية الأمريكية بحياة 32 شخصًا حتى الآن، وتركت 3.4 ملايين شخص يعانون من أجل البقاء دافئين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوجًا وهبوب عاصفة ثلجية. كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعًا في درجة الحرارة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية حسب ما أفادت "سكاي نيوز" عربية": "يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".

ويعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية، إلى مزيج من الإعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.

وهدد الطقس المتجمد بتعطيل جهود التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، مع تحذير الحكومة من احتمال حدوث تأخير في شحنات اللقاح.

وبخصوص الأشخاص الذين يعيشون في ظل انقطاع التيار الكهربائي، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: "أعلم أنهم لا يستطيعون رؤيتنا الآن لأنهم بلا كهرباء، لكن الرئيس وأنا نفكر فيهم ونأمل حقًّا أن نستطيع فعل كل ما هو ممكن لدعمهم".

وتسبب الطقس السيئ أيضًا في اضطرابات كبيرة في أنظمة المياه في عدة مدن؛ حيث رصدت مقاطع فيديو أشخاصًا يملؤون قاروراتهم بالمياه من الحدائق.

وقامت شاحنات إطفاء بتسليم المياه إلى العديد من المستشفيات، وتم جلب المياه المعبأة في زجاجات.

ويعاني الملايين من شح المياه أو أنهم تحت "تحذير الماء"، الذي يهدف إلى حث الناس على توخي الحذر من مياه الصنبور الملوثة، ودعوتهم إلى استخدام المياه المعبأة.

العاصفة الثلجية الأمريكية أمريكا

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أمريكا.. العاصفة الثلجية تودي بحياة 32 شخصًا وتترك الملايين دون كهرباء
سبق

أودت العاصفة الثلجية الأمريكية بحياة 32 شخصًا حتى الآن، وتركت 3.4 ملايين شخص يعانون من أجل البقاء دافئين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوجًا وهبوب عاصفة ثلجية. كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعًا في درجة الحرارة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية حسب ما أفادت "سكاي نيوز" عربية": "يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".

ويعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية، إلى مزيج من الإعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.

وهدد الطقس المتجمد بتعطيل جهود التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، مع تحذير الحكومة من احتمال حدوث تأخير في شحنات اللقاح.

وبخصوص الأشخاص الذين يعيشون في ظل انقطاع التيار الكهربائي، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: "أعلم أنهم لا يستطيعون رؤيتنا الآن لأنهم بلا كهرباء، لكن الرئيس وأنا نفكر فيهم ونأمل حقًّا أن نستطيع فعل كل ما هو ممكن لدعمهم".

وتسبب الطقس السيئ أيضًا في اضطرابات كبيرة في أنظمة المياه في عدة مدن؛ حيث رصدت مقاطع فيديو أشخاصًا يملؤون قاروراتهم بالمياه من الحدائق.

وقامت شاحنات إطفاء بتسليم المياه إلى العديد من المستشفيات، وتم جلب المياه المعبأة في زجاجات.

ويعاني الملايين من شح المياه أو أنهم تحت "تحذير الماء"، الذي يهدف إلى حث الناس على توخي الحذر من مياه الصنبور الملوثة، ودعوتهم إلى استخدام المياه المعبأة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
01:06 PM

أمريكا.. العاصفة الثلجية تودي بحياة 32 شخصًا وتترك الملايين دون كهرباء

الأرصاد تحذّر من موجة برد غير مسبوقة مصحوبة برياح قطبية وانخفاض في الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودت العاصفة الثلجية الأمريكية بحياة 32 شخصًا حتى الآن، وتركت 3.4 ملايين شخص يعانون من أجل البقاء دافئين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوجًا وهبوب عاصفة ثلجية. كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعًا في درجة الحرارة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية حسب ما أفادت "سكاي نيوز" عربية": "يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".

ويعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية، إلى مزيج من الإعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.

وهدد الطقس المتجمد بتعطيل جهود التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، مع تحذير الحكومة من احتمال حدوث تأخير في شحنات اللقاح.

وبخصوص الأشخاص الذين يعيشون في ظل انقطاع التيار الكهربائي، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: "أعلم أنهم لا يستطيعون رؤيتنا الآن لأنهم بلا كهرباء، لكن الرئيس وأنا نفكر فيهم ونأمل حقًّا أن نستطيع فعل كل ما هو ممكن لدعمهم".

وتسبب الطقس السيئ أيضًا في اضطرابات كبيرة في أنظمة المياه في عدة مدن؛ حيث رصدت مقاطع فيديو أشخاصًا يملؤون قاروراتهم بالمياه من الحدائق.

وقامت شاحنات إطفاء بتسليم المياه إلى العديد من المستشفيات، وتم جلب المياه المعبأة في زجاجات.

ويعاني الملايين من شح المياه أو أنهم تحت "تحذير الماء"، الذي يهدف إلى حث الناس على توخي الحذر من مياه الصنبور الملوثة، ودعوتهم إلى استخدام المياه المعبأة.

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