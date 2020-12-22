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ما بين "0" و"-2".. "الأرصاد": موجة باردة على مناطق عدة من الجمعة إلى الأحد

تؤثر في منطقتَي الحدود الشمالية والجوف وتمتد يوم السبت صوب الوسط والشرق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن مناطق شمال المملكة ووسطها تتأثر بموجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، من الجمعة إلى الأحد القادمين.

وقال المركز: الموجة تبدأ من يوم الجمعة لتؤثر في منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتَي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأضاف: يتوقع أن تسجّل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين الصفر المئوي "0"، ودرجتين مئويتين تحت الصفر "-2".

وأردف: يتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض، خاصة أجزائها الشمالية، لتسجل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية "1" و"3" درجات مئوية .

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما بين "0" و"-2".. "الأرصاد": موجة باردة على مناطق عدة من الجمعة إلى الأحد
سبق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن مناطق شمال المملكة ووسطها تتأثر بموجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، من الجمعة إلى الأحد القادمين.

وقال المركز: الموجة تبدأ من يوم الجمعة لتؤثر في منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتَي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأضاف: يتوقع أن تسجّل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين الصفر المئوي "0"، ودرجتين مئويتين تحت الصفر "-2".

وأردف: يتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض، خاصة أجزائها الشمالية، لتسجل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية "1" و"3" درجات مئوية .

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
01:02 PM

ما بين "0" و"-2".. "الأرصاد": موجة باردة على مناطق عدة من الجمعة إلى الأحد

تؤثر في منطقتَي الحدود الشمالية والجوف وتمتد يوم السبت صوب الوسط والشرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الوطني للأرصاد أن مناطق شمال المملكة ووسطها تتأثر بموجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، من الجمعة إلى الأحد القادمين.

وقال المركز: الموجة تبدأ من يوم الجمعة لتؤثر في منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتَي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأضاف: يتوقع أن تسجّل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين الصفر المئوي "0"، ودرجتين مئويتين تحت الصفر "-2".

وأردف: يتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض، خاصة أجزائها الشمالية، لتسجل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية "1" و"3" درجات مئوية .

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