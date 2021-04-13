النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق العقاري" يُعلن عن أوقات عمل الفروع ومركز الاتصال الموحد

وفّر الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات "القرض المدعُوم" دون التقيد بالزمان والمكان

أعلن صندوق التنمية العقارية عن أوقات عمل الفروع في كافة مناطق المملكة ومركز الاتصال الموحد(199088) خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، بينما فرع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أن فرع مدينة الرياض والدمام وجدة تعمل خلال أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الرابعة مساءً.
وأضاف العصيمي أن مركز الاتصال الموحد (199088) يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5مساءً ومن الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، مبيناً أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.
وبين المتحدث الرسمي أن الصندوق وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى منصة وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية تتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني وبكل يسر وسهولة دون التقيد بالزمان والمكان، مشيراً إلى أن الفروع تستقبل المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يؤكد استمرارية تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي، حيث مكّن "القرض المدعُوم" منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصندوق العقاري" يُعلن عن أوقات عمل الفروع ومركز الاتصال الموحد
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية عن أوقات عمل الفروع في كافة مناطق المملكة ومركز الاتصال الموحد(199088) خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، بينما فرع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أن فرع مدينة الرياض والدمام وجدة تعمل خلال أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الرابعة مساءً.
وأضاف العصيمي أن مركز الاتصال الموحد (199088) يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5مساءً ومن الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، مبيناً أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.
وبين المتحدث الرسمي أن الصندوق وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى منصة وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية تتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني وبكل يسر وسهولة دون التقيد بالزمان والمكان، مشيراً إلى أن الفروع تستقبل المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يؤكد استمرارية تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي، حيث مكّن "القرض المدعُوم" منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:20 PM

"الصندوق العقاري" يُعلن عن أوقات عمل الفروع ومركز الاتصال الموحد

وفّر الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات "القرض المدعُوم" دون التقيد بالزمان والمكان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
457

أعلن صندوق التنمية العقارية عن أوقات عمل الفروع في كافة مناطق المملكة ومركز الاتصال الموحد(199088) خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، بينما فرع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أن فرع مدينة الرياض والدمام وجدة تعمل خلال أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الرابعة مساءً.
وأضاف العصيمي أن مركز الاتصال الموحد (199088) يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5مساءً ومن الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، مبيناً أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.
وبين المتحدث الرسمي أن الصندوق وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى منصة وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية تتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني وبكل يسر وسهولة دون التقيد بالزمان والمكان، مشيراً إلى أن الفروع تستقبل المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يؤكد استمرارية تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي، حيث مكّن "القرض المدعُوم" منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,018
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,281
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة