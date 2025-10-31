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ماذا يعني الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال؟ مسؤول بـ"الصحة" يجيب

قال: الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال من 5 الى 11 سنة؛ يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.

وبيَّن "عسيري" عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا يعني الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال؟ مسؤول بـ"الصحة" يجيب
سبق

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال من 5 الى 11 سنة؛ يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.

وبيَّن "عسيري" عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
03:49 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:31 AM

ماذا يعني الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال؟ مسؤول بـ"الصحة" يجيب

قال: الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
6,197

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال من 5 الى 11 سنة؛ يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.

وبيَّن "عسيري" عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة".

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