النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها

وزنها 5 جرامات.. وتتميز بمرشح الألياف النانوية بها المكون من 3 طبقات

أثارت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية الـ 41 التي عُقدت اليوم الثلاثاء في العلا، انتباه متابعي القمة وكذلك متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، كشف أحد مواقع البيع الإلكترونية أن الكمامة صنعت في كوريا الجنوبية وتمتاز بخفة الوزن حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.

وتتميز أيضًا بتصميمها ثلاثي الأبعاد، بمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارًا (105 ريالات).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها
سبق

أثارت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية الـ 41 التي عُقدت اليوم الثلاثاء في العلا، انتباه متابعي القمة وكذلك متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، كشف أحد مواقع البيع الإلكترونية أن الكمامة صنعت في كوريا الجنوبية وتمتاز بخفة الوزن حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.

وتتميز أيضًا بتصميمها ثلاثي الأبعاد، بمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارًا (105 ريالات).

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:32 AM

كمامة ولي العهد تثير انتباه متابعي القمة الخليجية.. هذه مميزاتها ومكوناتها

وزنها 5 جرامات.. وتتميز بمرشح الألياف النانوية بها المكون من 3 طبقات

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
14,664

أثارت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية الـ 41 التي عُقدت اليوم الثلاثاء في العلا، انتباه متابعي القمة وكذلك متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، كشف أحد مواقع البيع الإلكترونية أن الكمامة صنعت في كوريا الجنوبية وتمتاز بخفة الوزن حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.

وتتميز أيضًا بتصميمها ثلاثي الأبعاد، بمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارًا (105 ريالات).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة