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"البقمي": نواجه معضلة في تحديث الصكوك القديمة.. الأحياء والمخططات لا تظهر

عبر أيقونة الخدمة في نظام "ناجز"

يعاني المواطنون بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة خللاً تقنيًّا في نظام "كتابة العدل"، يحجب عنهم خدمة تحديث صكوك العقارات القديمة، التي تُمكِّن المستفيدين من استخراج نسخة إلكترونية جديدة لتلك الصكوك.

وقال المواطن "ردة البقمي": "تواجهنا معضلة منذ أكثر من ثمانية أشهر؛ إذ لا تظهر لنا أحياء المحافظة وأسماء وأرقام المخططات في النظام؛ ولا يستطيع الأهالي رفع المعاملة في نظام ناجز؛ وبذلك لا تظهر المعلومات لدى كاتب العدل وموظفي الفرع".

وأضاف "البقمي": "راجعتُ كتابة العدل بتربة كثيرًا، ولم تحل المعضلة، وباتت معاملات المواطنين قيد الانتظار". مشيرًا إلى أن "جهود كاتب العدل مستمرة في نقل معاناتهم للوزارة، ولكن حتى الآن لم يستجد شيء".

وناشد المواطن "ردة البقمي" وزارة العدل سرعة إنهاء المعضلة؛ ليسهل على أهالي محافظة تربة الاستفادة من خدمة التحديث للصكوك القديمة، وتحويلها إلى صكوك إلكترونية ورقمية.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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"البقمي": نواجه معضلة في تحديث الصكوك القديمة.. الأحياء والمخططات لا تظهر
سبق

يعاني المواطنون بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة خللاً تقنيًّا في نظام "كتابة العدل"، يحجب عنهم خدمة تحديث صكوك العقارات القديمة، التي تُمكِّن المستفيدين من استخراج نسخة إلكترونية جديدة لتلك الصكوك.

وقال المواطن "ردة البقمي": "تواجهنا معضلة منذ أكثر من ثمانية أشهر؛ إذ لا تظهر لنا أحياء المحافظة وأسماء وأرقام المخططات في النظام؛ ولا يستطيع الأهالي رفع المعاملة في نظام ناجز؛ وبذلك لا تظهر المعلومات لدى كاتب العدل وموظفي الفرع".

وأضاف "البقمي": "راجعتُ كتابة العدل بتربة كثيرًا، ولم تحل المعضلة، وباتت معاملات المواطنين قيد الانتظار". مشيرًا إلى أن "جهود كاتب العدل مستمرة في نقل معاناتهم للوزارة، ولكن حتى الآن لم يستجد شيء".

وناشد المواطن "ردة البقمي" وزارة العدل سرعة إنهاء المعضلة؛ ليسهل على أهالي محافظة تربة الاستفادة من خدمة التحديث للصكوك القديمة، وتحويلها إلى صكوك إلكترونية ورقمية.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
11:20 PM

"البقمي": نواجه معضلة في تحديث الصكوك القديمة.. الأحياء والمخططات لا تظهر

عبر أيقونة الخدمة في نظام "ناجز"

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متعب البقمي - تربة
0
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يعاني المواطنون بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة خللاً تقنيًّا في نظام "كتابة العدل"، يحجب عنهم خدمة تحديث صكوك العقارات القديمة، التي تُمكِّن المستفيدين من استخراج نسخة إلكترونية جديدة لتلك الصكوك.

وقال المواطن "ردة البقمي": "تواجهنا معضلة منذ أكثر من ثمانية أشهر؛ إذ لا تظهر لنا أحياء المحافظة وأسماء وأرقام المخططات في النظام؛ ولا يستطيع الأهالي رفع المعاملة في نظام ناجز؛ وبذلك لا تظهر المعلومات لدى كاتب العدل وموظفي الفرع".

وأضاف "البقمي": "راجعتُ كتابة العدل بتربة كثيرًا، ولم تحل المعضلة، وباتت معاملات المواطنين قيد الانتظار". مشيرًا إلى أن "جهود كاتب العدل مستمرة في نقل معاناتهم للوزارة، ولكن حتى الآن لم يستجد شيء".

وناشد المواطن "ردة البقمي" وزارة العدل سرعة إنهاء المعضلة؛ ليسهل على أهالي محافظة تربة الاستفادة من خدمة التحديث للصكوك القديمة، وتحويلها إلى صكوك إلكترونية ورقمية.

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