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"التحالف": بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في "الحديدة"

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة.

وأضافت قيادة التحالف: "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، والحوثيون استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة".

وقالت قيادة قوات التحالف: "استهدفنا أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة"، مشيرة بأن "عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في "الحديدة"
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة.

وأضافت قيادة التحالف: "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، والحوثيون استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة".

وقالت قيادة قوات التحالف: "استهدفنا أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة"، مشيرة بأن "عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة".

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
10:44 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:25 AM

"التحالف": بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في "الحديدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة.

وأضافت قيادة التحالف: "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، والحوثيون استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة".

وقالت قيادة قوات التحالف: "استهدفنا أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة"، مشيرة بأن "عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة".

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