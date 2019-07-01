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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
06:42 PM

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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1,031

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

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