خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-07-01
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
06:42 PM
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.