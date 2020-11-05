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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي "كورونا"

تستمر حتى 10 ديسمبر

مددت الحكومة المغربية اليوم (الخميس)، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع هذا المرسوم، الذي يعد الثامن من نوعه منذ بدء الوباء في البلاد، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وتجيز مقتضيات هذا المرسوم للسلطات الحكومية اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى تخويل الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على المستوى المحلي.

فيروس كورونا الجديد المغرب

الرئيسية/ أخبار العالم

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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي "كورونا"
سبق

مددت الحكومة المغربية اليوم (الخميس)، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع هذا المرسوم، الذي يعد الثامن من نوعه منذ بدء الوباء في البلاد، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وتجيز مقتضيات هذا المرسوم للسلطات الحكومية اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى تخويل الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على المستوى المحلي.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:32 PM

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي "كورونا"

تستمر حتى 10 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مددت الحكومة المغربية اليوم (الخميس)، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع هذا المرسوم، الذي يعد الثامن من نوعه منذ بدء الوباء في البلاد، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وتجيز مقتضيات هذا المرسوم للسلطات الحكومية اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى تخويل الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على المستوى المحلي.

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