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فيديو.. مصافحةٌ قوية وشدٌّ على الأيدي وابتسامات عريضة بين ولي العهد والرئيس الروسي

على هامش انعقاد قمة "العشرين".. يلتقيان غدًا لبحث العلاقات الثنائية

رصدت عدسات الكاميرا، اليوم الجمعة، مصافحة لافتة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش انعقاد قمة "العشرين" في اليابان.


جاءت المصافحة خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء مجموعة "العشرين"، وفي مقطع الفيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتجه لأخذ مكانه لالتقاط الصورة، إلا أنه يغير اتجاهه لمصافحة الرئيس بوتين؛ حيث تصافحا بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي.

وطبقًا لموقع "آر تي" الروسي باللغة العربية: تدل المصافحة على قوة وعمق العلاقات التي تربط روسيا والسعودية؛ حيث اتفق البلدان قبل نحو عامين على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لتتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد والرئيس الروسي لقاء غدًا السبت على هامش القمة؛ حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون في سوق النفط العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. مصافحةٌ قوية وشدٌّ على الأيدي وابتسامات عريضة بين ولي العهد والرئيس الروسي
سبق

رصدت عدسات الكاميرا، اليوم الجمعة، مصافحة لافتة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش انعقاد قمة "العشرين" في اليابان.


جاءت المصافحة خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء مجموعة "العشرين"، وفي مقطع الفيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتجه لأخذ مكانه لالتقاط الصورة، إلا أنه يغير اتجاهه لمصافحة الرئيس بوتين؛ حيث تصافحا بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي.

وطبقًا لموقع "آر تي" الروسي باللغة العربية: تدل المصافحة على قوة وعمق العلاقات التي تربط روسيا والسعودية؛ حيث اتفق البلدان قبل نحو عامين على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لتتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد والرئيس الروسي لقاء غدًا السبت على هامش القمة؛ حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون في سوق النفط العالمية.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:02 AM

فيديو.. مصافحةٌ قوية وشدٌّ على الأيدي وابتسامات عريضة بين ولي العهد والرئيس الروسي

على هامش انعقاد قمة "العشرين".. يلتقيان غدًا لبحث العلاقات الثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت عدسات الكاميرا، اليوم الجمعة، مصافحة لافتة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش انعقاد قمة "العشرين" في اليابان.


جاءت المصافحة خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء مجموعة "العشرين"، وفي مقطع الفيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتجه لأخذ مكانه لالتقاط الصورة، إلا أنه يغير اتجاهه لمصافحة الرئيس بوتين؛ حيث تصافحا بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي.

وطبقًا لموقع "آر تي" الروسي باللغة العربية: تدل المصافحة على قوة وعمق العلاقات التي تربط روسيا والسعودية؛ حيث اتفق البلدان قبل نحو عامين على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لتتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد والرئيس الروسي لقاء غدًا السبت على هامش القمة؛ حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون في سوق النفط العالمية.

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