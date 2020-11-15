45 ألف مستفيد من خدمات مركز السكري في جازان

خلال الـ 10 أشهر المنصرمة من العام الجاري

قدّم مركز الغدد الصماء والسكري في جازان، خدماته لـ 45593 مراجعاً، وذلك خلال الـ 10 أشهر المنصرمة من العام الجاري 2020م.

وبلغ عدد مراجعي العيادات العامة 11582 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيون 1632 مراجعاً، وبلغ عدد العيّنات المفحوصة مخبرياً 2171 عيّنة، وبلغ عدد مراجعي قسم الخدمة الاجتماعية 745 مراجعاً.

وسجّلت عيادة العناية بالقدم السكرية 2418 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي قسم التثقيف الصحي 1058 مراجعاً، وقسم البصريات 807 مراجعين، وأضاف قسم السجلات الطبية 508 ملفات جديدة، وبلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة خلال الفترة نفسها 23672 وصفة طبية.