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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وشرورة، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وشرورة، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
09:54 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وشرورة، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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