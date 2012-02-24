النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال

استخدما أحد تطبيقات التواصل في النصب والاحتيال.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الرابع من العمر؛ ارتكبا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم. وقد اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة الشرقية": القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الرابع من العمر؛ ارتكبا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم. وقد اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:32 AM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:07 AM

"شرطة الشرقية": القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال

استخدما أحد تطبيقات التواصل في النصب والاحتيال.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
1,471

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الرابع من العمر؛ ارتكبا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم. وقد اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,194
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة