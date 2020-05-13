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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة

سجّل 6 وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 80 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
12:21 PM

السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة

سجّل 6 وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 80 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.

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