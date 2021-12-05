"واتساب" تحظر أكثر من مليونيْ حساب في إحدى الدول

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، حظرها أكثر من مليوني حساب في إحدى أبرز الدول لديها؛ امتثالًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة فيها.

وأوضحت "واتساب" في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" الهندي، أنها حظرت أكثر من مليونيْ حساب في الهند في شهر أكتوبر الماضي، بسبب قانون هندي جديد لحماية المعلومات.

وذكرت "واتساب" أنها تَلَقّت في شهر أكتوبر أكثر من 500 شكوى بشأن محتوى مُضلِّل اتخذت إجراءات في 18 منها فقط.

وقال المتحدث باسم "واتساب": إن تلك الإجراءات تأتي امتثالًا لقانون تكنولوجيا المعلومات الجديد في الهند؛ مشيرًا إلى أن المستخدمين المحظورين ضمن 400 مليون مستخدم نشط في الهند فقط.

ولفتت شركة "ميتا" -أو فيسبوك سابقًا- المالكة لتطبيق "واتساب"، إلى أن الشركة أزالت أكثر من 21.8 مليون محتوى مضلل على فيسبوك وإنستجرام في الهند، ضمن برنامجها للتدقيق الشديد في خصوصية بيانات المستخدمين.

وسبق أن حظرت واتساب أكثر من 2.2 مليون حساب هندي في سبتمبر الماضي، وأكثر من 2 مليون حساب هندي في أغسطس الماضي.

وتتطلب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، منصات رقمية كبيرة، يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 5 ملايين مستخدم؛ نشر تقارير الامتثال كل شهر، مع ذكر تفاصيل الشكاوى الواردة والإجراءات المتخذة حيالها.