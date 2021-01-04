وأظهر أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مصل حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة عبر تويتر "إنفوجرافيك"، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ حتى تاريخ 1442/5/18هـ.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة.

تفويج أكثر من 5.5 مليون معتمر ومصل خلال 3 أشهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-04 أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة. ونشر الحساب الرسمي للرئاسة عبر تويتر "إنفوجرافيك"، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ حتى تاريخ 1442/5/18هـ. وأظهر أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مصل حتى الآن.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 09:25 AM

تفويج أكثر من 5.5 مليون معتمر ومصل خلال 3 أشهر رئاسة الحرمين: عدد المصلين الذين تمّ تفويجهم 4 ملايين و220 ألفاً





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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة عبر تويتر "إنفوجرافيك"، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ حتى تاريخ 1442/5/18هـ.

وأظهر أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مصل حتى الآن.