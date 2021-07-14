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مدير "صحة مكة": 1000 ممارس صحي يقومون بخدمة ضيوف الرحمن

موزعين بين المشاعر والفرق الميدانية ببروتوكولات العام الماضي نفسها

أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير لقناة "السعودية"، أن أعداد الممارسين الصحيين لخدمة الحجاج لهذا العام ‏تقارب 1000 ممارس صحي ‏موزعين ما بين المشاعر المقدسة ‏والفرق الميدانية.

وأشار إلى أن بروتوكولات الحج الوقائية هي نفسها بروتوكولات العام الماضي، ‏والتي طبقت من بداية الجائحة من ‏التباعد المكاني ولبس الكمامات والالتزام بغسل اليدين ‏والأعداد المحددة في المساكن وفي مساحات الحركة، وهذه البروتوكولات تم إعدادها منذ بداية الجائحة ‏وطبقت في حق العام الماضي ‏وأن نجاحها في حج العام الماضي طبقت إن شاء الله ‏في حج هذا العام.

وتابع: ‏من الاشتراطات الصحية المطبقة هذا العام هو إلزام جميع العاملين في خدمة الحجاج وضرورة حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس كورونا ‏ولدينا فريق مدرب تدريبًا عاليًا لمكافحة العدوى ‏وهناك عمليات ميدانية وتدريب مستمر ‏للتعرف على الحالات وسرعة اكتشافها ‏والتعامل معها وآلية حالتها إلى المستشفيات ‏المرجعية وعز لها عن باقي الحالات الأخرى والمرافق الصحية مستعدًا استعدادًا كاملاً بكامل التجهيزات الطبية والبشرية لاستقبال الحجاج.

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مدير "صحة مكة": 1000 ممارس صحي يقومون بخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير لقناة "السعودية"، أن أعداد الممارسين الصحيين لخدمة الحجاج لهذا العام ‏تقارب 1000 ممارس صحي ‏موزعين ما بين المشاعر المقدسة ‏والفرق الميدانية.

وأشار إلى أن بروتوكولات الحج الوقائية هي نفسها بروتوكولات العام الماضي، ‏والتي طبقت من بداية الجائحة من ‏التباعد المكاني ولبس الكمامات والالتزام بغسل اليدين ‏والأعداد المحددة في المساكن وفي مساحات الحركة، وهذه البروتوكولات تم إعدادها منذ بداية الجائحة ‏وطبقت في حق العام الماضي ‏وأن نجاحها في حج العام الماضي طبقت إن شاء الله ‏في حج هذا العام.

وتابع: ‏من الاشتراطات الصحية المطبقة هذا العام هو إلزام جميع العاملين في خدمة الحجاج وضرورة حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس كورونا ‏ولدينا فريق مدرب تدريبًا عاليًا لمكافحة العدوى ‏وهناك عمليات ميدانية وتدريب مستمر ‏للتعرف على الحالات وسرعة اكتشافها ‏والتعامل معها وآلية حالتها إلى المستشفيات ‏المرجعية وعز لها عن باقي الحالات الأخرى والمرافق الصحية مستعدًا استعدادًا كاملاً بكامل التجهيزات الطبية والبشرية لاستقبال الحجاج.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:36 AM

مدير "صحة مكة": 1000 ممارس صحي يقومون بخدمة ضيوف الرحمن

موزعين بين المشاعر والفرق الميدانية ببروتوكولات العام الماضي نفسها

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير لقناة "السعودية"، أن أعداد الممارسين الصحيين لخدمة الحجاج لهذا العام ‏تقارب 1000 ممارس صحي ‏موزعين ما بين المشاعر المقدسة ‏والفرق الميدانية.

وأشار إلى أن بروتوكولات الحج الوقائية هي نفسها بروتوكولات العام الماضي، ‏والتي طبقت من بداية الجائحة من ‏التباعد المكاني ولبس الكمامات والالتزام بغسل اليدين ‏والأعداد المحددة في المساكن وفي مساحات الحركة، وهذه البروتوكولات تم إعدادها منذ بداية الجائحة ‏وطبقت في حق العام الماضي ‏وأن نجاحها في حج العام الماضي طبقت إن شاء الله ‏في حج هذا العام.

وتابع: ‏من الاشتراطات الصحية المطبقة هذا العام هو إلزام جميع العاملين في خدمة الحجاج وضرورة حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس كورونا ‏ولدينا فريق مدرب تدريبًا عاليًا لمكافحة العدوى ‏وهناك عمليات ميدانية وتدريب مستمر ‏للتعرف على الحالات وسرعة اكتشافها ‏والتعامل معها وآلية حالتها إلى المستشفيات ‏المرجعية وعز لها عن باقي الحالات الأخرى والمرافق الصحية مستعدًا استعدادًا كاملاً بكامل التجهيزات الطبية والبشرية لاستقبال الحجاج.

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