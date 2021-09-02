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أخضر الطائرة يكثف االحصص في  سلوفينيا.. تحضيرًا للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية

كثف مدرب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة الصربي فلادان بروميتش الحصص التدريبية اليومية لأخضر الطائرة خلال المعسكر الإعدادي الذي يقام في جمهورية سلوفينيا، والذي يستمر حتى السابع من شهر سبتمبر الحالي، حيث يستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة المقرر إقامتها في اليابان.

وخاض الأخضر العديد من المباريات الودية التي حرص خلالها المدرب على مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على التشكيلة المثالية مع اقتراب اختتام المعسكر، وقد ظهر المنتخب السعودي بمستوى فني تصاعدي مع ارتفاع المعدل اللياقي، وهو ما يؤكد جاهزيته للمعترك القاري.

البعثة تحتفي بأبطال الخليج

عمت الفرحة أفراد البعثة في سلوفينيا بعد تحقيق المنتخب السعودي لقب البطولة الخليجية السادسة للناشئين، حيث قدموا التهنئة لنجوم الأخضر على المستوى المميز الذي ظهروا به في النهائي.

مجموعة الأخضر

يذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان، خلال منافسات البطولة التي تنطلق في الفترة من 12 حتى الـ 19 من شهر سبتمبر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الطائرة يكثف االحصص في  سلوفينيا.. تحضيرًا للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية
سبق

كثف مدرب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة الصربي فلادان بروميتش الحصص التدريبية اليومية لأخضر الطائرة خلال المعسكر الإعدادي الذي يقام في جمهورية سلوفينيا، والذي يستمر حتى السابع من شهر سبتمبر الحالي، حيث يستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة المقرر إقامتها في اليابان.

وخاض الأخضر العديد من المباريات الودية التي حرص خلالها المدرب على مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على التشكيلة المثالية مع اقتراب اختتام المعسكر، وقد ظهر المنتخب السعودي بمستوى فني تصاعدي مع ارتفاع المعدل اللياقي، وهو ما يؤكد جاهزيته للمعترك القاري.

البعثة تحتفي بأبطال الخليج

عمت الفرحة أفراد البعثة في سلوفينيا بعد تحقيق المنتخب السعودي لقب البطولة الخليجية السادسة للناشئين، حيث قدموا التهنئة لنجوم الأخضر على المستوى المميز الذي ظهروا به في النهائي.

مجموعة الأخضر

يذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان، خلال منافسات البطولة التي تنطلق في الفترة من 12 حتى الـ 19 من شهر سبتمبر الجاري.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
06:02 PM

أخضر الطائرة يكثف االحصص في  سلوفينيا.. تحضيرًا للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثف مدرب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة الصربي فلادان بروميتش الحصص التدريبية اليومية لأخضر الطائرة خلال المعسكر الإعدادي الذي يقام في جمهورية سلوفينيا، والذي يستمر حتى السابع من شهر سبتمبر الحالي، حيث يستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة المقرر إقامتها في اليابان.

وخاض الأخضر العديد من المباريات الودية التي حرص خلالها المدرب على مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على التشكيلة المثالية مع اقتراب اختتام المعسكر، وقد ظهر المنتخب السعودي بمستوى فني تصاعدي مع ارتفاع المعدل اللياقي، وهو ما يؤكد جاهزيته للمعترك القاري.

البعثة تحتفي بأبطال الخليج

عمت الفرحة أفراد البعثة في سلوفينيا بعد تحقيق المنتخب السعودي لقب البطولة الخليجية السادسة للناشئين، حيث قدموا التهنئة لنجوم الأخضر على المستوى المميز الذي ظهروا به في النهائي.

مجموعة الأخضر

يذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان، خلال منافسات البطولة التي تنطلق في الفترة من 12 حتى الـ 19 من شهر سبتمبر الجاري.

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