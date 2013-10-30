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أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً

في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، غداً السبت، مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والتي تأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، غداً السبت، مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والتي تأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:38 PM

أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً

في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، غداً السبت، مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والتي تأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

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