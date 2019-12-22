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نجاح ١٠ عمليات إزالة للمياه البيضاء بتقنية الفيمتو ليزر في نجران

أُجريت بمستشفى الملك خالد .. الأولى من نوعها بالمنطقة الجنوبية

نجح أطباء العيون بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء ١٠ عمليات إزالة للماء الأبيض بتقنية الفيمتو ليزر، في إجراءٍ طبي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت "الصحة" في نجران، إن استخدام هذه التقنية الحديثة لإزالة الماء الأبيض يهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الجرّاح داخل العين وتقليل كمية الطاقة المستخدمة في العملية، إضافة إلى أن الجهاز يقوم بتفتيت الماء الأبيض وفتح محفظة العدسة وعمل جرح في القرنية مقداره ٢.٢ ملم؛ ليتم من خلاله عمل العملية وزرع العدسة.

وأضافت أن من مميزات هذه التقنية تقليل الوقت المستغرق داخل العين والخطأ البشري الذي قد يحصل في أثناء فتح محفظة العدسة أو تفتيت الماء الأبيض؛ مشيرة إلى هذه الخدمة تقدم في المستشفيات والمراكز التخصصية فقط.

مستشفى الملك خالد بنجران تقنية الفيمتو ليزر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح ١٠ عمليات إزالة للمياه البيضاء بتقنية الفيمتو ليزر في نجران
سبق

نجح أطباء العيون بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء ١٠ عمليات إزالة للماء الأبيض بتقنية الفيمتو ليزر، في إجراءٍ طبي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت "الصحة" في نجران، إن استخدام هذه التقنية الحديثة لإزالة الماء الأبيض يهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الجرّاح داخل العين وتقليل كمية الطاقة المستخدمة في العملية، إضافة إلى أن الجهاز يقوم بتفتيت الماء الأبيض وفتح محفظة العدسة وعمل جرح في القرنية مقداره ٢.٢ ملم؛ ليتم من خلاله عمل العملية وزرع العدسة.

وأضافت أن من مميزات هذه التقنية تقليل الوقت المستغرق داخل العين والخطأ البشري الذي قد يحصل في أثناء فتح محفظة العدسة أو تفتيت الماء الأبيض؛ مشيرة إلى هذه الخدمة تقدم في المستشفيات والمراكز التخصصية فقط.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
11:17 AM

نجاح ١٠ عمليات إزالة للمياه البيضاء بتقنية الفيمتو ليزر في نجران

أُجريت بمستشفى الملك خالد .. الأولى من نوعها بالمنطقة الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نجح أطباء العيون بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء ١٠ عمليات إزالة للماء الأبيض بتقنية الفيمتو ليزر، في إجراءٍ طبي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت "الصحة" في نجران، إن استخدام هذه التقنية الحديثة لإزالة الماء الأبيض يهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الجرّاح داخل العين وتقليل كمية الطاقة المستخدمة في العملية، إضافة إلى أن الجهاز يقوم بتفتيت الماء الأبيض وفتح محفظة العدسة وعمل جرح في القرنية مقداره ٢.٢ ملم؛ ليتم من خلاله عمل العملية وزرع العدسة.

وأضافت أن من مميزات هذه التقنية تقليل الوقت المستغرق داخل العين والخطأ البشري الذي قد يحصل في أثناء فتح محفظة العدسة أو تفتيت الماء الأبيض؛ مشيرة إلى هذه الخدمة تقدم في المستشفيات والمراكز التخصصية فقط.

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