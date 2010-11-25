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حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:02 AM

حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ6 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
961

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏

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