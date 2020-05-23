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مصرع 66 شخصاً في تحطم طائرة ركاب باكستانية قرب مطار كراتشي

سقطت فوق منطقة سكنية بسبب تعطل محركها أثناء محاولة الهبوط

أعلنت السلطات الباكستانية، عن مقتل 66 شخصاً حتى الآن في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة، بالقرب من مطار كراتشي الدولي.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أرشد مالك، في مؤتمر صحفي أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 99 راكباً في رحلة داخلية من مطار لاهور نحو مطار كراتشي.

وأضاف أن "الطائرة المنكوبة كانت من طراز (أير باص ـ 320)، وأنها حصلت على تصريح السلامة الجوية وأكملت كافة الإجراءات اللازمة قبيل إقلاعها من مطار لاهور"، مشيراً إلى أن الوكالة المستقلة للتحقيقات في سلامة النقل بباكستان ستحقق في الحادث لمعرفة سبب العطل الفني الذي أدى إلى تحطمها.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية من جانبها أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط، بينما يتضح من الاتصال الأخير لقائدها مع برج الملاحة الجوية في مطار كراتشي أن محركي الطائرة تعطلا عن العمل أثناء محاولته الهبوط.

وقال شهود عيان إن الطائرة حاولت الهبوط ولكنها لم تنجح، وحامت فوق المطار لتنفيذ محاولة ثانية للاقتراب من مدرجه مجدداً لكنها لم تفلح.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا، حيث تواصل فرق الإغاثة بالتعاون مع قوات الجيش أعمال البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

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مصرع 66 شخصاً في تحطم طائرة ركاب باكستانية قرب مطار كراتشي
سبق

أعلنت السلطات الباكستانية، عن مقتل 66 شخصاً حتى الآن في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة، بالقرب من مطار كراتشي الدولي.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أرشد مالك، في مؤتمر صحفي أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 99 راكباً في رحلة داخلية من مطار لاهور نحو مطار كراتشي.

وأضاف أن "الطائرة المنكوبة كانت من طراز (أير باص ـ 320)، وأنها حصلت على تصريح السلامة الجوية وأكملت كافة الإجراءات اللازمة قبيل إقلاعها من مطار لاهور"، مشيراً إلى أن الوكالة المستقلة للتحقيقات في سلامة النقل بباكستان ستحقق في الحادث لمعرفة سبب العطل الفني الذي أدى إلى تحطمها.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية من جانبها أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط، بينما يتضح من الاتصال الأخير لقائدها مع برج الملاحة الجوية في مطار كراتشي أن محركي الطائرة تعطلا عن العمل أثناء محاولته الهبوط.

وقال شهود عيان إن الطائرة حاولت الهبوط ولكنها لم تنجح، وحامت فوق المطار لتنفيذ محاولة ثانية للاقتراب من مدرجه مجدداً لكنها لم تفلح.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا، حيث تواصل فرق الإغاثة بالتعاون مع قوات الجيش أعمال البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:21 AM

مصرع 66 شخصاً في تحطم طائرة ركاب باكستانية قرب مطار كراتشي

سقطت فوق منطقة سكنية بسبب تعطل محركها أثناء محاولة الهبوط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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أعلنت السلطات الباكستانية، عن مقتل 66 شخصاً حتى الآن في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة، بالقرب من مطار كراتشي الدولي.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أرشد مالك، في مؤتمر صحفي أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 99 راكباً في رحلة داخلية من مطار لاهور نحو مطار كراتشي.

وأضاف أن "الطائرة المنكوبة كانت من طراز (أير باص ـ 320)، وأنها حصلت على تصريح السلامة الجوية وأكملت كافة الإجراءات اللازمة قبيل إقلاعها من مطار لاهور"، مشيراً إلى أن الوكالة المستقلة للتحقيقات في سلامة النقل بباكستان ستحقق في الحادث لمعرفة سبب العطل الفني الذي أدى إلى تحطمها.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية من جانبها أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط، بينما يتضح من الاتصال الأخير لقائدها مع برج الملاحة الجوية في مطار كراتشي أن محركي الطائرة تعطلا عن العمل أثناء محاولته الهبوط.

وقال شهود عيان إن الطائرة حاولت الهبوط ولكنها لم تنجح، وحامت فوق المطار لتنفيذ محاولة ثانية للاقتراب من مدرجه مجدداً لكنها لم تفلح.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا، حيث تواصل فرق الإغاثة بالتعاون مع قوات الجيش أعمال البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

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