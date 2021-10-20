يتلقى النقيب عبدالكريم بن عامق العنزي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة ترقيته إلى رتبة رائد.
"العنزي" رائدًا بالحرس الوطني
يتلقى النقيب عبدالكريم بن عامق العنزي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة ترقيته إلى رتبة رائد.
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"العنزي" رائدًا بالحرس الوطنيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-19
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:56 PM
"العنزي" رائدًا بالحرس الوطني
يتلقى النقيب عبدالكريم بن عامق العنزي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة ترقيته إلى رتبة رائد.
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