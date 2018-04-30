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قبرص تعلن استقبال السياح السعوديين "المحصنين" من هذا التاريخ

تمثل السياحة 15 % من الدخل

كشفت هيئة السياحة القبرصية عن بدء استقبال السياح المحصنين ضد كوفيد - 19 من 65 دولة ابتداءً من 10 مايو المقبل مع السماح للزوار بالدخول من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.
وقال وزير السياحة سافاس بيرديوس سنبلغ نحو 65 دولة إنه ابتداءً من 10 مايو المقبل سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم من دون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي بحسب "ا ف ب".

ومن بين الدول الدول المدرجة على القائمة أرمينيا والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة وسويسرا وتستقبل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي السياح الذين أكملوا التلقيح بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية
يتعين على السياح القادمين الالتزام بالبروتوكولات الصحية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.
يُذكر أن السياحة تسهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85 % في عام 2020.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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قبرص تعلن استقبال السياح السعوديين "المحصنين" من هذا التاريخ
سبق

كشفت هيئة السياحة القبرصية عن بدء استقبال السياح المحصنين ضد كوفيد - 19 من 65 دولة ابتداءً من 10 مايو المقبل مع السماح للزوار بالدخول من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.
وقال وزير السياحة سافاس بيرديوس سنبلغ نحو 65 دولة إنه ابتداءً من 10 مايو المقبل سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم من دون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي بحسب "ا ف ب".

ومن بين الدول الدول المدرجة على القائمة أرمينيا والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة وسويسرا وتستقبل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي السياح الذين أكملوا التلقيح بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية
يتعين على السياح القادمين الالتزام بالبروتوكولات الصحية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.
يُذكر أن السياحة تسهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85 % في عام 2020.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:24 AM

قبرص تعلن استقبال السياح السعوديين "المحصنين" من هذا التاريخ

تمثل السياحة 15 % من الدخل

A A A
خالد خليل - الرياض
2
16,403

كشفت هيئة السياحة القبرصية عن بدء استقبال السياح المحصنين ضد كوفيد - 19 من 65 دولة ابتداءً من 10 مايو المقبل مع السماح للزوار بالدخول من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.
وقال وزير السياحة سافاس بيرديوس سنبلغ نحو 65 دولة إنه ابتداءً من 10 مايو المقبل سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم من دون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي بحسب "ا ف ب".

ومن بين الدول الدول المدرجة على القائمة أرمينيا والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة وسويسرا وتستقبل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي السياح الذين أكملوا التلقيح بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية
يتعين على السياح القادمين الالتزام بالبروتوكولات الصحية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.
يُذكر أن السياحة تسهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85 % في عام 2020.

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