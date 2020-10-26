أكد وزير الصحة في تحذير مهم عبر حسابه بتويتر ‏رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة مؤخرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".

تحذير مهم من وزير الصحة: رصدنا تهاونًا في ارتداء الكمامة.. لا تكونوا سببًا في رجوع مرحلة الخطر عبدالله البرقاوي سبق 2020-10-26 أكد وزير الصحة في تحذير مهم عبر حسابه بتويتر ‏رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة مؤخرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 10:02 PM

اخر تعديل 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 10:32 PM

تحذير مهم من وزير الصحة: رصدنا تهاونًا في ارتداء الكمامة.. لا تكونوا سببًا في رجوع مرحلة الخطر





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أكد وزير الصحة في تحذير مهم عبر حسابه بتويتر ‏رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة مؤخرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".