أكد وزير الصحة في تحذير مهم عبر حسابه بتويتر رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة مؤخرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".
تحذير مهم من وزير الصحة: رصدنا تهاونًا في ارتداء الكمامة.. لا تكونوا سببًا في رجوع مرحلة الخطر
أكد وزير الصحة في تحذير مهم عبر حسابه بتويتر رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة مؤخرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".
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تحذير مهم من وزير الصحة: رصدنا تهاونًا في ارتداء الكمامة.. لا تكونوا سببًا في رجوع مرحلة الخطرعبدالله البرقاوي سبق 2020-10-26
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:02 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:32 PM
تحذير مهم من وزير الصحة: رصدنا تهاونًا في ارتداء الكمامة.. لا تكونوا سببًا في رجوع مرحلة الخطر
أكد وزير الصحة في تحذير مهم عبر حسابه بتويتر رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة مؤخرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".
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