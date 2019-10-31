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خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

استعرضا علاقات الصداقة والموضوعات ذات الاهتمام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:06 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

استعرضا علاقات الصداقة والموضوعات ذات الاهتمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,067

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

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