خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

استعرضا علاقات الصداقة والموضوعات ذات الاهتمام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.