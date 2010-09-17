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"الحبوب" توقع مذكرة تفاهم لتفعيل مخرجات البرنامج الوطني "للحد من الفقد والهدر الغذائي"

لرفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك وتنفيذ المسح الميداني الثاني العام القادم

وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بمقر المؤسسة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "رشد" للاستشارات الإدارية للتعاون في تأسيس "مركز للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة" الذي سيُفعل بالشراكة مع القطاع الخاص لمتابعة وقياس وتقييم الفقد والهدر الغذائي، وتطوير السياسات والأنظمة الداعمة للحد منهما وتشجيع الابتكار، كما سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، إضافة إلى تنفيذ المسح الميداني الثاني المقرر خلال العام القادم بإذن الله.

وتأتي المذكرة تفعيلاً لمخرجات دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي في المملكة، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبرنامج والبدء في الحملة التوعوية لتحقيق المستهدفات؛ بخفض الفقد والهدر الغذائي بنسبة 50 % بحلول العام 2030م، ورفع الوعي بقيمة الغذاء وتأثيره على جميع مناحي الحياة البيئية والاقتصادية والسلوكية، وتحفيز القطاعات المختلفة لرفع كفاءتها في الإنتاج والتشغيل.

من جانب آخر أكد مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة زيد الشبانات حرص المؤسسة على نجاح البرنامج في الوصول لهدفه، من خلال تفعيل النتائج والتوصيات التي خرجت بها دراسة المسح الميداني، وتفعيلها والمضي قدمًا في سبيل ذلك، داعيًا جميع شرائح المجتمع للتعاون مع المؤسسة في الحفاظ على الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة إمداداته.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" توقع مذكرة تفاهم لتفعيل مخرجات البرنامج الوطني "للحد من الفقد والهدر الغذائي"
سبق

وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بمقر المؤسسة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "رشد" للاستشارات الإدارية للتعاون في تأسيس "مركز للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة" الذي سيُفعل بالشراكة مع القطاع الخاص لمتابعة وقياس وتقييم الفقد والهدر الغذائي، وتطوير السياسات والأنظمة الداعمة للحد منهما وتشجيع الابتكار، كما سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، إضافة إلى تنفيذ المسح الميداني الثاني المقرر خلال العام القادم بإذن الله.

وتأتي المذكرة تفعيلاً لمخرجات دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي في المملكة، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبرنامج والبدء في الحملة التوعوية لتحقيق المستهدفات؛ بخفض الفقد والهدر الغذائي بنسبة 50 % بحلول العام 2030م، ورفع الوعي بقيمة الغذاء وتأثيره على جميع مناحي الحياة البيئية والاقتصادية والسلوكية، وتحفيز القطاعات المختلفة لرفع كفاءتها في الإنتاج والتشغيل.

من جانب آخر أكد مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة زيد الشبانات حرص المؤسسة على نجاح البرنامج في الوصول لهدفه، من خلال تفعيل النتائج والتوصيات التي خرجت بها دراسة المسح الميداني، وتفعيلها والمضي قدمًا في سبيل ذلك، داعيًا جميع شرائح المجتمع للتعاون مع المؤسسة في الحفاظ على الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة إمداداته.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:45 PM

"الحبوب" توقع مذكرة تفاهم لتفعيل مخرجات البرنامج الوطني "للحد من الفقد والهدر الغذائي"

لرفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك وتنفيذ المسح الميداني الثاني العام القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بمقر المؤسسة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "رشد" للاستشارات الإدارية للتعاون في تأسيس "مركز للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة" الذي سيُفعل بالشراكة مع القطاع الخاص لمتابعة وقياس وتقييم الفقد والهدر الغذائي، وتطوير السياسات والأنظمة الداعمة للحد منهما وتشجيع الابتكار، كما سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، إضافة إلى تنفيذ المسح الميداني الثاني المقرر خلال العام القادم بإذن الله.

وتأتي المذكرة تفعيلاً لمخرجات دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي في المملكة، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبرنامج والبدء في الحملة التوعوية لتحقيق المستهدفات؛ بخفض الفقد والهدر الغذائي بنسبة 50 % بحلول العام 2030م، ورفع الوعي بقيمة الغذاء وتأثيره على جميع مناحي الحياة البيئية والاقتصادية والسلوكية، وتحفيز القطاعات المختلفة لرفع كفاءتها في الإنتاج والتشغيل.

من جانب آخر أكد مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة زيد الشبانات حرص المؤسسة على نجاح البرنامج في الوصول لهدفه، من خلال تفعيل النتائج والتوصيات التي خرجت بها دراسة المسح الميداني، وتفعيلها والمضي قدمًا في سبيل ذلك، داعيًا جميع شرائح المجتمع للتعاون مع المؤسسة في الحفاظ على الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة إمداداته.

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