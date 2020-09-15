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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8321.74 نقطة

بتداولات تجاوزت 14.7 مليار ريال لأكثر من 600 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 65.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8321.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكيميائية، والوطنية، وعناية، ونماء للكيماويات، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، والجوف، والشرقية للتنمية، والخزف السعودي، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.00%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأسماك، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 696.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12544.78 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 760 ألف سهم تقاسمتها 1462 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8321.74 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 65.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8321.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكيميائية، والوطنية، وعناية، ونماء للكيماويات، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، والجوف، والشرقية للتنمية، والخزف السعودي، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.00%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأسماك، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 696.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12544.78 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 760 ألف سهم تقاسمتها 1462 صفقة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:09 PM

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8321.74 نقطة

بتداولات تجاوزت 14.7 مليار ريال لأكثر من 600 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 65.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8321.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكيميائية، والوطنية، وعناية، ونماء للكيماويات، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، والجوف، والشرقية للتنمية، والخزف السعودي، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.00%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأسماك، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 696.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12544.78 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 760 ألف سهم تقاسمتها 1462 صفقة.

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