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في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.

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في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة
سبق

سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:31 AM

في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.

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