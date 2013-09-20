في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة
سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-20
سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:31 AM
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة
سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.