في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503.