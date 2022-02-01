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"السعودية الرقمية" يشهد تدشين خدمات جديدة لعدة جهات حكومية

منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين

شهد معرض "السعودية الرقمية" الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر ليب في يومه الأول إطلاق جملة من الخدمات الحكومية الرقمية، حيث أطلقت وزارة السياحة استراتيجية السياحة الرقمية، وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية خدمة التعاقد الإلكتروني.

فيما وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاثة مذكرات تعاون مع كل من الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، وشركة مصنع، إلى جانب شركة مركز البيانات العالمية، بحضور نخبة من قيادات التحول الرقمي الحكومي.

ويهدف المعرض إلى إبراز منجزات التميز الرقمي للجهات الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين، إلى جانب التعريف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

ويأتي المعرض لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن ريادة المملكة الرقمية عالميًا الذي انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية، حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية حيث تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية 4500 خدمة بمستوى نضج يفوق الـ 83%.

يُذكر أن "السعودية الرقمية" يعد منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين، إضافة إلى الجهات الحكومية للتعرف على جميع الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية الاستفادة لتحسين جودة الحياة واستدامة موارد المجتمع والاقتصاد والبيئة، إضافة إلى استعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة وبيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.

هيئة الحكومة الرقمية السعودية الرقمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية الرقمية" يشهد تدشين خدمات جديدة لعدة جهات حكومية
سبق

شهد معرض "السعودية الرقمية" الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر ليب في يومه الأول إطلاق جملة من الخدمات الحكومية الرقمية، حيث أطلقت وزارة السياحة استراتيجية السياحة الرقمية، وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية خدمة التعاقد الإلكتروني.

فيما وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاثة مذكرات تعاون مع كل من الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، وشركة مصنع، إلى جانب شركة مركز البيانات العالمية، بحضور نخبة من قيادات التحول الرقمي الحكومي.

ويهدف المعرض إلى إبراز منجزات التميز الرقمي للجهات الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين، إلى جانب التعريف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

ويأتي المعرض لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن ريادة المملكة الرقمية عالميًا الذي انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية، حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية حيث تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية 4500 خدمة بمستوى نضج يفوق الـ 83%.

يُذكر أن "السعودية الرقمية" يعد منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين، إضافة إلى الجهات الحكومية للتعرف على جميع الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية الاستفادة لتحسين جودة الحياة واستدامة موارد المجتمع والاقتصاد والبيئة، إضافة إلى استعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة وبيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:53 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:05 AM

"السعودية الرقمية" يشهد تدشين خدمات جديدة لعدة جهات حكومية

منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد معرض "السعودية الرقمية" الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر ليب في يومه الأول إطلاق جملة من الخدمات الحكومية الرقمية، حيث أطلقت وزارة السياحة استراتيجية السياحة الرقمية، وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية خدمة التعاقد الإلكتروني.

فيما وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاثة مذكرات تعاون مع كل من الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، وشركة مصنع، إلى جانب شركة مركز البيانات العالمية، بحضور نخبة من قيادات التحول الرقمي الحكومي.

ويهدف المعرض إلى إبراز منجزات التميز الرقمي للجهات الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين، إلى جانب التعريف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

ويأتي المعرض لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن ريادة المملكة الرقمية عالميًا الذي انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية، حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية حيث تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية 4500 خدمة بمستوى نضج يفوق الـ 83%.

يُذكر أن "السعودية الرقمية" يعد منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين، إضافة إلى الجهات الحكومية للتعرف على جميع الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية الاستفادة لتحسين جودة الحياة واستدامة موارد المجتمع والاقتصاد والبيئة، إضافة إلى استعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة وبيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.

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