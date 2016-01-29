النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسَل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة

النيابة قالت إن الإدارة المختصة أجرت الاختبارات الفنية اللازمة للطرد

أكدت النيابة العمومية في تونس مساء اليوم الجمعة أن الاختبارات الفنية بيّنت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أُرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وُجِّه بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبٌ للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه، وموافاتنا به إن وُجد. وقد تلقت في اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير.

وأوردت النيابة العمومية في بيانها أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني تبيّن عدم احتواء الظرف المشبوه على أي مواد مشبوهة، سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفًا ممزقًا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة. مضيفة بأن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسَل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة
سبق

أكدت النيابة العمومية في تونس مساء اليوم الجمعة أن الاختبارات الفنية بيّنت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أُرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وُجِّه بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبٌ للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه، وموافاتنا به إن وُجد. وقد تلقت في اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير.

وأوردت النيابة العمومية في بيانها أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني تبيّن عدم احتواء الظرف المشبوه على أي مواد مشبوهة، سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفًا ممزقًا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة. مضيفة بأن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
08:34 PM

تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسَل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة

النيابة قالت إن الإدارة المختصة أجرت الاختبارات الفنية اللازمة للطرد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
115

أكدت النيابة العمومية في تونس مساء اليوم الجمعة أن الاختبارات الفنية بيّنت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أُرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وُجِّه بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبٌ للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه، وموافاتنا به إن وُجد. وقد تلقت في اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير.

وأوردت النيابة العمومية في بيانها أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني تبيّن عدم احتواء الظرف المشبوه على أي مواد مشبوهة، سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفًا ممزقًا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة. مضيفة بأن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,142
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة