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اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين الحرب الصاروخي بالإمارات

بمنظومة "إف 15 إس إي" متعددة المهام في تمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة

اكتمل اليوم وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بجميع أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين الملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة العميد الركن عبدالله محمد الحصان وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيران الركن عائض بن سعيد القحطاني وأركانات التمرين.

وأشار قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عائض القحطاني إلى أن جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة اكتمل وصولهم إلى قاعدة الظفرة الجوية، وجرى نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، وبدون أي تأثير على المهام الأخرى.

وأفاد أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومة (إف 15 إس إي) متعددة المهام في هذا التمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم التي تقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية والعمل على المحافظة على تميزها في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين الحرب الصاروخي بالإمارات
سبق

اكتمل اليوم وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بجميع أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين الملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة العميد الركن عبدالله محمد الحصان وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيران الركن عائض بن سعيد القحطاني وأركانات التمرين.

وأشار قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عائض القحطاني إلى أن جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة اكتمل وصولهم إلى قاعدة الظفرة الجوية، وجرى نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، وبدون أي تأثير على المهام الأخرى.

وأفاد أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومة (إف 15 إس إي) متعددة المهام في هذا التمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم التي تقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية والعمل على المحافظة على تميزها في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:24 PM

اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين الحرب الصاروخي بالإمارات

بمنظومة "إف 15 إس إي" متعددة المهام في تمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اكتمل اليوم وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بجميع أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين الملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة العميد الركن عبدالله محمد الحصان وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيران الركن عائض بن سعيد القحطاني وأركانات التمرين.

وأشار قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عائض القحطاني إلى أن جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة اكتمل وصولهم إلى قاعدة الظفرة الجوية، وجرى نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، وبدون أي تأثير على المهام الأخرى.

وأفاد أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومة (إف 15 إس إي) متعددة المهام في هذا التمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم التي تقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية والعمل على المحافظة على تميزها في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.

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