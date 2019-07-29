النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كويلار" ينعش تدريبات الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للموسم الجديد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل مران الأزرق على جمل تكتيكية متنوعة، تدريبات التسديد والكرات العرضية، ومناورة فنية.

وشارك الكولومبي "جوستافو كويلار" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله يوم أمس لمقر المعسكر، بعد تمتعه بالإجازة التي حصل عليها بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا أخيرًا.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"كويلار" ينعش تدريبات الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للموسم الجديد
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل مران الأزرق على جمل تكتيكية متنوعة، تدريبات التسديد والكرات العرضية، ومناورة فنية.

وشارك الكولومبي "جوستافو كويلار" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله يوم أمس لمقر المعسكر، بعد تمتعه بالإجازة التي حصل عليها بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا أخيرًا.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:31 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:10 PM

"كويلار" ينعش تدريبات الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للموسم الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
580

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل مران الأزرق على جمل تكتيكية متنوعة، تدريبات التسديد والكرات العرضية، ومناورة فنية.

وشارك الكولومبي "جوستافو كويلار" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله يوم أمس لمقر المعسكر، بعد تمتعه بالإجازة التي حصل عليها بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا أخيرًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,036

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة