"كويلار" ينعش تدريبات الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للموسم الجديد
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
"كويلار" ينعش تدريبات الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للموسم الجديد
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-28
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.