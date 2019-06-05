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مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقية

الشرطة تطيح بالمتهم وتبدأ تحقيقاتها وسط إجراءات مشددة

تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).

وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقية
سبق

تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).

وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
08:46 PM

مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقية

الشرطة تطيح بالمتهم وتبدأ تحقيقاتها وسط إجراءات مشددة

A A A
فهد الغبيوي - المهد
4
11,176

تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).

وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.

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