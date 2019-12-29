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ترند.. جامعة جازان عن مَطالب إلغاء الاختبارات الموحدة: نظام ليس جديدًا وللجودة

هاشتاج قال فيه الطلاب إن القرار لم يساعد العملية التعليمية.. والإدارة تشدد على عدالته

شهدت مواقع التواصل الاجتماعية، الأيام الماضية، شكاوى متصاعدة من طالبات وطلاب جامعة جازان؛ بسبب توحيد أسئلة الامتحان؛ مشيرين إلى أن ذلك تَسَبّب في تدني مستوياتهم الدراسية.

وصعدت المطالبات عبر هاشتاغ #فاينل_جامعة_جازان إلى ترند "تويتر"، وتضمّن تغريدات مطالبة بإعداد الاختبارات من قِبَل المُحاضر؛ نظرًا لكون المُحاضر عند إعداده لاختبارات المادة يراعي ما تم الاتفاق عليه، ويراعي أيضًا مساحة للبحث والقراءة خارج المقرر؛ مما يساهم في زيادة التحصيل العلمي.

وتَتابعت الشكاوى في "تويتر" من الاختبارات الموحدة؛ مطالبين بإلغاء ذلك القرار؛ على اعتباره لم يساعد في العملية التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق"؛ أوضحت جامعة جازان أن توحيد الأسئلة النهائية ليس جديدًا؛ فقد تم بين التخصصات المتناظرة منذ سنتين بعد أن تم توحيد محتوى المقررات الدراسية، وتوفير الإمكانات اللازمة بين تلك التخصصات.

وتابعت: "يهدف هذا الإجراء إلى العدالة والمساواة بين الطلبة وضمان جودة المخرج، ومحاسبة عضو هيئة التدريس، ومعرفة أوجه القصور -إن وُجدت- فضلًا عن أن توحيد الأسئلة من أهم متطلبات الجودة، وأحد شروط الاعتماد المؤسسي والأكاديمي للجامعة".

ترند جامعة جازان توحيد أسئلة الامتحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترند.. جامعة جازان عن مَطالب إلغاء الاختبارات الموحدة: نظام ليس جديدًا وللجودة
سبق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعية، الأيام الماضية، شكاوى متصاعدة من طالبات وطلاب جامعة جازان؛ بسبب توحيد أسئلة الامتحان؛ مشيرين إلى أن ذلك تَسَبّب في تدني مستوياتهم الدراسية.

وصعدت المطالبات عبر هاشتاغ #فاينل_جامعة_جازان إلى ترند "تويتر"، وتضمّن تغريدات مطالبة بإعداد الاختبارات من قِبَل المُحاضر؛ نظرًا لكون المُحاضر عند إعداده لاختبارات المادة يراعي ما تم الاتفاق عليه، ويراعي أيضًا مساحة للبحث والقراءة خارج المقرر؛ مما يساهم في زيادة التحصيل العلمي.

وتَتابعت الشكاوى في "تويتر" من الاختبارات الموحدة؛ مطالبين بإلغاء ذلك القرار؛ على اعتباره لم يساعد في العملية التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق"؛ أوضحت جامعة جازان أن توحيد الأسئلة النهائية ليس جديدًا؛ فقد تم بين التخصصات المتناظرة منذ سنتين بعد أن تم توحيد محتوى المقررات الدراسية، وتوفير الإمكانات اللازمة بين تلك التخصصات.

وتابعت: "يهدف هذا الإجراء إلى العدالة والمساواة بين الطلبة وضمان جودة المخرج، ومحاسبة عضو هيئة التدريس، ومعرفة أوجه القصور -إن وُجدت- فضلًا عن أن توحيد الأسئلة من أهم متطلبات الجودة، وأحد شروط الاعتماد المؤسسي والأكاديمي للجامعة".

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:16 PM

ترند.. جامعة جازان عن مَطالب إلغاء الاختبارات الموحدة: نظام ليس جديدًا وللجودة

هاشتاج قال فيه الطلاب إن القرار لم يساعد العملية التعليمية.. والإدارة تشدد على عدالته

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محمد المواسي - جازان
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720

شهدت مواقع التواصل الاجتماعية، الأيام الماضية، شكاوى متصاعدة من طالبات وطلاب جامعة جازان؛ بسبب توحيد أسئلة الامتحان؛ مشيرين إلى أن ذلك تَسَبّب في تدني مستوياتهم الدراسية.

وصعدت المطالبات عبر هاشتاغ #فاينل_جامعة_جازان إلى ترند "تويتر"، وتضمّن تغريدات مطالبة بإعداد الاختبارات من قِبَل المُحاضر؛ نظرًا لكون المُحاضر عند إعداده لاختبارات المادة يراعي ما تم الاتفاق عليه، ويراعي أيضًا مساحة للبحث والقراءة خارج المقرر؛ مما يساهم في زيادة التحصيل العلمي.

وتَتابعت الشكاوى في "تويتر" من الاختبارات الموحدة؛ مطالبين بإلغاء ذلك القرار؛ على اعتباره لم يساعد في العملية التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق"؛ أوضحت جامعة جازان أن توحيد الأسئلة النهائية ليس جديدًا؛ فقد تم بين التخصصات المتناظرة منذ سنتين بعد أن تم توحيد محتوى المقررات الدراسية، وتوفير الإمكانات اللازمة بين تلك التخصصات.

وتابعت: "يهدف هذا الإجراء إلى العدالة والمساواة بين الطلبة وضمان جودة المخرج، ومحاسبة عضو هيئة التدريس، ومعرفة أوجه القصور -إن وُجدت- فضلًا عن أن توحيد الأسئلة من أهم متطلبات الجودة، وأحد شروط الاعتماد المؤسسي والأكاديمي للجامعة".

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