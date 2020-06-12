النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022

أعلن التعاون رسميًّا اليوم الجمعة تجديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول محمد السهلاوي لمدة موسمين قادمين؛ ليبقى مع الفريق حتى 2022.

وغرد التعاون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: أنهت إدارة النادي رسميًّا إجراءات تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي لمدة موسمَين قادمَين. من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الرياضة رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 21 يونيو بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تقرر استئناف المسابقات بدون جماهير بدءًا من الرابع من أغسطس.

وكان السهلاوي قد انتقل إلى نادي التعاون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن وقّع مخالصة مالية مع فريقه السابق (الشباب).

ولعب السهلاوي مع فريق التعاون منذ أن انتقل إليه 13 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، 5 منها في التشكيل الأساسي، و3 مباريات بديلاً، فيما كان على مقاعد البدلاء في 5، وسجل هدفًا واحدًا مع الفريق.

التعاون محمد السهلاوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022
سبق

أعلن التعاون رسميًّا اليوم الجمعة تجديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول محمد السهلاوي لمدة موسمين قادمين؛ ليبقى مع الفريق حتى 2022.

وغرد التعاون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: أنهت إدارة النادي رسميًّا إجراءات تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي لمدة موسمَين قادمَين. من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الرياضة رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 21 يونيو بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تقرر استئناف المسابقات بدون جماهير بدءًا من الرابع من أغسطس.

وكان السهلاوي قد انتقل إلى نادي التعاون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن وقّع مخالصة مالية مع فريقه السابق (الشباب).

ولعب السهلاوي مع فريق التعاون منذ أن انتقل إليه 13 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، 5 منها في التشكيل الأساسي، و3 مباريات بديلاً، فيما كان على مقاعد البدلاء في 5، وسجل هدفًا واحدًا مع الفريق.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
08:51 PM

لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
987

أعلن التعاون رسميًّا اليوم الجمعة تجديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول محمد السهلاوي لمدة موسمين قادمين؛ ليبقى مع الفريق حتى 2022.

وغرد التعاون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: أنهت إدارة النادي رسميًّا إجراءات تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي لمدة موسمَين قادمَين. من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الرياضة رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 21 يونيو بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تقرر استئناف المسابقات بدون جماهير بدءًا من الرابع من أغسطس.

وكان السهلاوي قد انتقل إلى نادي التعاون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن وقّع مخالصة مالية مع فريقه السابق (الشباب).

ولعب السهلاوي مع فريق التعاون منذ أن انتقل إليه 13 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، 5 منها في التشكيل الأساسي، و3 مباريات بديلاً، فيما كان على مقاعد البدلاء في 5، وسجل هدفًا واحدًا مع الفريق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,598
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,153

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة